Na Rabu začetek festivala raziskovalnega filma

Zagreb, 23. avgusta - V mestu Rab na istoimenskem hrvaškem otoku se danes začenja prvi Rab Film Festival (RAFF), ki je namenjen predstavitvi raziskovalnih filmov. Do 27. avgusta bodo na sporedu filmi, ki raziskujejo aktualne globalne in lokalne probleme in fenomene. Ob sklenitvi festivala bodo podelili nagrade.