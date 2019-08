Ljubljana, 19. avgusta - Policija je preklicala zaprosilo za iskanje pogrešanega Andreja Bajžlja. Kot so sporočili s Policijske uprave Ljubljana, so ga danes našli mrtvega, in sicer na območju Viča v Ljubljani. Policisti okoliščine smrti še preverjajo, odrejena je bila sodna obdukcija, so zapisali na ljubljanski policijski upravi.