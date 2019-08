Festival Plavajoči grad prvič potuje od vasi do vasi

Koper, 19. avgusta - Letošnji Festival Plavajoči grad bo sedmi po vrsti, a hkrati prvi v potujoči obliki. V enem tednu bo dvorišča, terase, vrtove in gradove v istrskih vasicah spremenil v glasbena in gledališka prizorišča, na katerih bo nastopilo 75 skupin iz 25 držav. V zadnjem tednu avgusta se bo odvilo kar 150 dogodkov, so danes pojasnili organizatorji.