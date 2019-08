V Zagrebu razstava Alenke Gerlovič

Zagreb, 20. avgusta - V studiu Moderne galerije Josip Račić bodo drevi odprli razstavo Likovni svet Alenke Gerlovič (1919- 2010) Med Zagrebom in Dalmacijo. Na ogled bo okoli 20 del iz slikarskega opusa slovenske umetnice. Gre za akrile in akvarele iz zbirke Posavskega muzeja Brežice, nastale med letoma 1961 in 1991, ki jih je umetnica muzeju podarila leta 2005.