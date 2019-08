Schara za Reporter: Ponudba za Glinščico realna in izdelana na podlagi ustrezne kalkulacije

Ljubljana, 19. avgusta - Ponudba prvotno izbranega izvajalca za projekt Glinščica je po besedah predstavnika konzorcija družb MarkoMark Nival, Nival invest in Ekorel Aleksandra Schare realna in izdelana na podlagi ustrezne kalkulacije. V pogovoru za Reporter je zavrnil obtožbe o ponarejeni referenci in dejal, da pričakuje preiskavo. Napovedal je tudi zahtevek za revizijo.