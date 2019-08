Ljubljana, 19. avgusta - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je gorenjska avtocesta zaprta med razcepom Koseze in priključkom Brod v obe smeri zaradi tehničnih težav v predoru Šentvid, zaradi česar nastaja zastoj med počivališčem Povodje in priključkom Brod proti Ljubljani. Za vsa vozila je obvoz po ljubljanski severni obvoznici in Celovški cesti.