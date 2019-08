Ljubljanska policija prosi za pomoč pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče

Ljubljana, 18. avgusta - Policijska uprava Ljubljana prosi za pomoč pri razjasnitvi okoliščin prometne nesreče s telesnimi poškodbami, ki se je zgodila danes okoli 14. ure v križišču Bratislavske in servisne ulice v Ljubljani. Po podatkih policije je do nesreče prišlo zaradi vožnje v rdečo luč, udeležena pa sta bila svetlo siv Peugeot 206 in črn Audi A8.