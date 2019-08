Stoch zmagal v Zakopanah, Zajc sedmi in ostal v vodstvu VN

Zakopane, 18. avgusta - Poljak Kamil Stoch je zmagal na poletni veliki nagradi v smučarskih skokih v domačih Zakopanah (137,5 in 132,5 m, 250,8 točke). Le dva slovenska skakalca sta nastopila v finalni seriji, Timi Zajc je bil sedmi (133,5 in 129,5 m, 232,2), a je ostal v vodstvu skupnega seštevka VN, Peter Prevc (128 in 103,5 m, 172,4) pa 30.