Italijanske oblasti pri Lampedusi rešile 57 migrantov

Rim, 18. avgusta - Italijanska mejna policija in obalna straža sta v soboto zvečer iz morja blizu Lampeduse s čolna rešili 57 migrantov in jih odpeljali na Lampeduso. Med rešenimi naj bi bila nosečnica in deček. Migranti so najverjetneje Tunizijci, poroča italijanska tiskovna agencija ANSA.