Slovenija peta na ekipni tekmi v Zakopanah

Zakopane, 17. avgusta - Japonci Naoki Nakamura, Keiichi Sato, Yukiya Sato in Junshiro Kobayagi so zmagali na ekipni tekmi poletne velike nagrade v smučarskih skokih (981,8 točke). Na skakalnici v Zakopanah na Poljskem je bila druga Poljska (951,1), tretja pa Norveška (931,2). Slovenci Tilen Bartol Žiga Jelar, Peter Prevc in Timi Zajc so zasedli peto mesto (894,5).