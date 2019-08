V Hongkongu se nadaljujejo protivladni protesti

Hongkong/Sydney, 17. avgusta - V Hongkongu so se danes nadaljevali protesti proti tamkajšnjim oblastem. Na ulice so se odpravili tudi učitelji, ki želijo s tem izraziti podporo protestnikom, med katerimi je veliko učencev in študentov. Zbrali pa so se tudi podporniki Pekingu naklonjenih hongkonških oblasti.