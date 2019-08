Krško in Radomlje še naprej na vrhu 2. SNL

Ljubljana, 17. avgusta - Nogometaši Krškega in Radomelj tudi po 4. krogu ostajajo na vrhu 2. slovenske lige. Krčani so s 3:0 odpravili Jadran iz Dekanov, Radomljani pa s 4:0 Beltince. Obe vodilni ekipi imata po deset točk, točko manj ima Gorica po zmagi z 2:1 na Ptuju po zadetkih Etiena Velikonje in Žige Lipuščka.