Finsko predsedstvo EU na Twitterju delilo pesem Foxy Teens

Ljubljana, 17. avgusta - Finsko predsedstvo Svetu Evropske unije je na svojem Twitterju delilo pesem pred leti popularne slovenske dekliške skupine Foxy Teens Tramvaj še stoji. Na družbenem omrežju so sicer objavili tudi povezave do pesmi iz drugih držav članic unije, s čimer želijo "slaviti poletje in glasbo".