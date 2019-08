Wall Street kljub petkovi rasti končal teden s padcem

New York, 17. avgusta - Čeprav so se borzni indeksi na Wall Streetu v petek solidno okrepili, pa je za ameriškimi vlagatelji teden negativnih donosov, že tretji zapored. Industrijski indeks Dow Jones, ki se je močno znižal predvsem v ponedeljek in sredo, je s skromno rastjo v četrtek in precej močnejšo v petek uspel celotedensko izgubo omiliti na zgolj poldrugi odstotek.