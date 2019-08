Olimpijski paratriatlon skrajšali zaradi slabe kakovosti vode

Tokio, 17. avgusta - Organizatorji naslednjih poletnih olimpijskih in paraolimpijskih iger, ki bodo prihodnje leto v Tokiu, so danes na olimpijski generalki zaradi slabe kakovosti vode odpovedali preizkušnjo. Mednarodna triatlonska zveza (ITU) je zaustavila plavalni del, potem ko so testi pokazali, da je v vodi dvakrat več bakterije e-coli, kot je še sprejemljivo.