Na slovenskih cestah tudi danes zastoji

Ljubljana, 17. avgusta - Veliko turistov je na slovenskih cestah tudi ta konec tedna. Do zastojev prihaja na več odsekih med Avstrijo in Hrvaško v obeh smereh vožnje, dodatne težave voznikom povzročajo prometne nesreče. Za prestop meje je trenutno treba čakati na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Starod, Jelšane, Vinica, Metlika in Gruškovje.