Newyorške borze končale z rastjo

New York, 16. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so zadnji trgovalni dan v tednu končali pozitivno in tako sklenili precej turbulenten teden. Vlagatelji so danes po poročanju tujih tiskovnih agencij v določenih izjavah zaznali nekaj pozitivnih signalov glede razrešitve trgovinskega spora med Kitajsko in ZDA.