Primorske novice o mednarodnem teniškem turnirju v Portorožu (17. 8)

Koper, 16. avgusta - Bojan Gluhak v komentarju Challenger danes in tudi jutri piše o slovenskem teniškem challengerju v Portorožu, v katerega je vtkan trud od navezovanja stikov z igralci in sponzorji do izvedbe, v katero je vključenih približno 120 ljudi, pa tudi o njegovi prihodnosti. Kot najbolj realno vidi vzdrževanje trenutne ravni.