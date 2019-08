VS ZN prvič po skoraj 50 letih o Kašmirju

Šrinagar, 16. avgusta - Varnostni svet Združenih narodov se je danes prvič po skoraj 50 letih sestal na seji o regiji Kašmir, ki si ga delita Indija in Pakistan. Kitajska je krivdo za zaostritev napetosti, do katere je prišlo ta mesec, pripisala Indiji. Ta je obsodila tuje vmešavanje v spor glede Kašmirja, Pakistan pa je zasedanje VS ZN pozdravil.