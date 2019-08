Prihodnje leto naj bi stekla nadgradnja gorenjske železniške proge

Radovljica/Žirovnica, 18. avgusta - Prihodnje leto jeseni bo predvidoma stekla več kot sto milijonov evrov vredna nadgradnja železniške proge Ljubljana-Kranj-Jesenice. Sočasno bodo na območju radovljiške in žirovniške občine poskrbeli za boljše in varnejše prehode oziroma križanja z železniško progo. Med drugim se obetata dolgo pričakovana podvoza v Lescah in Žirovnici.