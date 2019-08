Maček po treh serijah nazadoval na 24. mesto

Lahti, 16. avgusta - Slovenski strelec Boštjan Maček je po drugem tekmovalnem dnevu in treh serijah četrte tekme svetovnega pokala v trapu, ki ga gosti finski Lahti, nazadoval na 24. mesto. Po prvih dveh serijah je bil drugi, ko je zadel 48 od 50 letečih tarč. V tretji seriji je prišel le do 21 letečih tarč in je pri številki 69 pred zadnjima dvema serijama.