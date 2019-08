Vozila v poletnih mesecih lahka tarča nepridipravov

Ljubljana, 17. avgusta - Lahka tarča nepridipravov v poletnih mesecih so tudi osebni avtomobili in avtodomi, še posebej tisti z odprtimi vrati in okni. Tatovi najpogosteje odnesejo gotovino, denarnice, torbice in različno elektronsko opremo. Policisti nekaj več vlomov v vozila opažajo na turistično bolj zanimivih lokacijah.