Spremembe pri mentorskih shemah za socialna podjetja

Ljubljana, 16. avgusta - Gospodarsko ministrstvo je spremenilo razpis za mentorske sheme v socialnih podjetjih, ki ponuja finančno podporo socialnim podjetjem med drugim za zaposlovanje in izboljšanje kompetenc. S spremembami so zmanjšali nabor občin, prijavitelji iz katerih prejmejo dodatne točke. Gre za občine, kjer so prenehali veljati začasni ukrepi razvojne podpore.