Ljubljanska borza: Indeks nekoliko nad izhodiščem

Ljubljana, 16. avgusta - Indeks najpomembnejših podjetij na Ljubljanski borzi SBI TOP je danes pridobil 0,08 odstotka in se ustavil pri 863,59 točke. Borzni posredniki so sklenili za skupno 766.610 evrov poslov, največ z delnicami Krke (418.860 evrov). Te so se pocenile za 0,33 odstotka. Nekoliko več povpraševanja je bilo še po delnicah Cinkarne Celje.