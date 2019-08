Na olimpijski generalki za jadralce dve slovenski posadki

Tokio, 16. avgusta - Za 363 jadralcev in jadralk se bo v soboto v Enoshimi začela predolimpijska generalka, pokazatelj pripravljenosti organizatorjev in tekmovalcev eno leto pred olimpijskimi igrami v Tokiu. Slovenijo bosta na prizorišču zastopali dve posadki - Tina Mrak in Veronika Macarol v razredu 470 ter Žan Luka Zelko v enosedu laser standard.