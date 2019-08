Na Balearih vse več plaž za nekadilce

Palma de Mallorca, 17. avgusta - Na španskem otoku Majorka je vse več plaž za nekadilce. Plažam Cala Estancia, Cala Anguila in Sant Joan, ki so jih za območja brez cigaret razglasili že julija, so se nedavno pridružile še tri - Cala Deia, Colonia de Sant Pere in Cala Millor. Pobudi Plaže brez dima so zdrave se je z eno plažo pridružil tudi sosednji otok Menorka.