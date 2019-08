Pirnar z inovacijami povečuje prihodke in načrtuje nadaljnjo rast

Ljubljana, 17. avgusta - Ljubljanski proizvajalec vhodnih vrat Pirnar v zadnjih letih beleži močno rast, ki temelji na inovacijah. Lani so v pričakovanju nadaljnje rasti razširili proizvodne prostore in podvojili proizvodne zmogljivosti, v kratkem pa bodo odprli nove prodajne salone in se kadrovsko okrepili.