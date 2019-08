Policisti v okviru akcije Hitrost na pomurski avtocesti izmerili hitrost 203 kilometre na uro

Ljubljana, 16. avgusta - V poostrenem nadzoru prometa v okviru akcije Hitrost so policisti v četrtek na pomurski avtocesti pri enem vozniku izmerili hitrost 203 kilometre na uro. V Kranju pa so v okviru te akcije ustavili motorista, ki je v naselju z omejitvijo 50 kilometrov na uro vozil 88 kilometrov na uro, so sporočili iz policijskih uprav Murska Sobota in Kranj.