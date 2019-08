Video klic NLB odslej tudi s tolmačem za gluhe

Ljubljana, 16. avgusta - NLB po novem v določenem terminu omogoča video klic s tolmačem za gluhe, kar bo gluhim in naglušnim po navedbah banke olajšalo stik z bančnimi svetovalci v kontaktnem centru. Poleg tega za gluhe in naglušne pripravljajo delavnico finančnega opismenjevanja, so sporočili iz banke.