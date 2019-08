Nov protestni shod kmetov prihodnjo soboto v Gornji Radgoni

Ljubljana, 16. avgusta - Sindikat kmetov Slovenije ugotavlja, da so njegove dosedanje aktivnosti in pritiski zaradi napadov zveri spodbudili vlado k večji aktivnosti. Za soboto napovedanega protesta v Jelšanah zato ne bo, ga pa bodo pripravili 24. avgusta v Gornji Radgoni. Pred tem se bodo v torek sestali s predsednikom vlade in kmetijsko ministrico.