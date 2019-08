Mos znova tudi stičišče znanosti in gospodarstva

Ljubljana/Celje, 18. avgusta - V okviru letošnjega Mednarodnega sejma obrti in podjetništva (Mos), ki ga bo Celje gostilo septembra, bo tudi letos na ogled Stičišče znanosti in gospodarstva. Tam bodo na enem mestu predstavljene vrhunske tehnologije z različnih področij, kot so mehatronika, robotika in vesoljske tehnologije. Letošnji poudarek bo med drugim na novodobnih poklicih.