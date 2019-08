Junija nižje povprečne plače, padec najbolj opazen v rudarstvu

Ljubljana, 16. avgusta - Zaposleni v Sloveniji so junija v povprečju prejeli 1717,78 evra bruto oz. 1107,96 evra neto plače. Bruto plača je bila od majske nominalno nižja za 0,6 odstotka in realno za 0,9 odstotka, neto plača pa za 0,5 oz. 0,8 odstotka. Znižanje povprečne plače je bilo najbolj opazno v rudarstvu, zvišanje pa v oskrbi z električno energijo, plinom in paro.