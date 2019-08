V Švici odkrili skice za Malega princa

Ženeva, 16. avgusta - Na severu Švice so odkrili zgodnje skice za Malega princa, svetovno znano knjigo francoskega avtorja in pilota Antoinea de Saint-Exuperyja. Skice so v dobrem stanju našli v mapi z drugimi deli v zgradbi v Winterthuru, je poročanje lokalnih medijev povzela francoska tiskovna agencija AFP.