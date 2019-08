Sporočilo uredništvom - vodstvo NSi bo ob obletnici smrti Andreja Bajuka na njegov grob položilo cvetje in sveče

Ljubljana, 16. avgusta - Člani vodstva stranke NSi, na čelu s predsednikom Matejem Toninom, bodo danes ob 16.15 na ljubljanskih Žalah ob osmi obletnici smrti ustanovitelja stranke in nekdanjega predsednika vlade ter finančnega ministra Andreja Bajuka položili cvetje in sveče na njegov grob, so sporočili iz stranke.