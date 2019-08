Evropske borze v zelenem

Frankfurt, 16. avgusta - Osrednje evropske borze so zadnji trgovalni dan tega tedna začele v zelenem. Vlagatelji namreč upajo, da bodo največja svetovna gospodarstva sprejela denarne in javnofinančne ukrepe za spodbuditev rasti in tako omilila negativne vplive trgovinskega spora med ZDA in Kitajsko. Evro izgublja.