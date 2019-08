Gradnja nove glasbene šole v Šoštanju zamuja

Šoštanj, 18. avgusta - Gradnja nove glasbene šole v Šoštanju, ki so jo začeli graditi junija lani, zamuja in ne bo dokončana do začetka novega šolskega leta. Prvotni načrt je bil dograditi obstoječ del šole, vendar se je pokazalo, da kakovost gradnje starega dela ni ustrezna, zato so tudi ta del podrli in tako celotno zgradbo postavili na novo.