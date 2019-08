Na Šmartinskem jezeru kmalu na voljo vodna vlečnica

Celje, 17. avgusta - Celjska občina in Družba za upravljanje s parkirišči in javnimi objekti Celje (ZPO Celje) na Šmartinskem jezeru pri Celju postavljata vlečnico za deskanje in smučanje na vodi. Trenutno montirajo naprave, postavili bodo tudi pomole za deskarje. Vrednost vseh del in opreme je ocenjena na okoli 60.000 evrov.