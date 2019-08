Singapur, 16. avgusta - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju zvišale. Trgovce s črnim zlatom so spodbudile nedavne napovedi ameriškega predsednika Donalda Trumpa, da so ZDA zainteresirane za hitro reševanje trgovinskega konflikta med ZDA in Kitajsko, poroča nemška tiskovna agencija dpa.