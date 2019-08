Newyorške borze končale neenotno

New York, 15. avgusta - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili neenotno. Vlagatelji so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP izgubili upanje, da bi se lahko ameriško-kitajska trgovinska vojna bližala koncu. Kitajska je namreč uradno napovedala protiukrepe, če bodo ZDA uvedle dodatne carine na 300 milijard dolarjev kitajskega uvoza.