Delo o zapletih s Kemisom (16. 8.)

Ljubljana, 15. avgusta - Borut Tavčar v komentarju Zdrava pamet je pri nas odpadek, očitno nevaren piše o tem, da je v Kemisu pred dobrima dvema letoma zgorelo skoraj 900 ton nevarnih odpadkov, medtem pa so družbi naložili le ukrepe za sanacijo. Inšpektorji za okolje in prostor takrat niso našli nobene nepravilnosti, našli so jo zdaj. Podjetja so znova v skrbeh.