Korak bližje slovenskemu polfinalu v Portorožu

Portorož, 15. avgusta - Aljaž Bedene in Blaž Rola sta le še korak oddaljena od polfinalnega obračuna na portoroškem challengerju. Oba sta zanesljivo preskočila drugi oviri; Bedene je igralcu iz Indije prepustil zgolj štiri igre, Rola pa je Aldina Šetkića iz Bosne in Hercegovine ugnal s 6:1 in 6:4.