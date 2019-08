Finance o ohladitvi evropskega gospodarstva (16. 8.)

Ljubljana, 15. avgusta - Špela Mikuš v komentarju Poletna streznitev piše o tem, da ob trenutnem dogajanju v državah EU in ob tem, da trgovinske napetosti med ZDA in Kitajsko ne popuščajo, najbrž ni pričakovati, da bo poletni ohladitvi sledila jesenska otoplitev. Avtorica meni, da ima za to, da je poletje prineslo ohladitev, pravzaprav največ zaslug Nemčija.