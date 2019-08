Maribor konec avgusta z Ludogorcem za skupinski del evropske lige

Cardiff, 15. avgusta - Nogometaši Maribora bodo konec avgusta igrali v zadnjem krogu kvalifikacij evropske lige z bolgarskim prvakom Ludogorcem. Ti so valižanskega prvaka New Saints izločili s skupnim izidom kar 9:0. Bolgari so na povratni tekmi v gosteh slavili s 4:0 (2:0), prvo tekmo so doma pa so dobili s 5:0.