Na Hvaru prijeli lastnika in kapitana jadrnice, na kateri so se zastrupili turisti

Split/Zagreb, 15. avgusta - Na Hvaru so v sredo prijeli lastnika in kapitana jadrnice, na kateri se je zastrupila skupina turistov, od tega je eden umrl. Po navedbah policije obstaja utemeljen sum, da sta prejšnji teden na plovilo neustrezno vgradila bencinski agregat, ki se lahko uporablja le v odprtih prostorih. Če jima bodo dokazali krivdo, jima grozi do osem let zapora.