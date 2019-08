Obdukcija naj bi pri Epsteinu pokazala dvomljive rezultate

Washington, 15. avgusta - Obdukcija na truplu ameriškega milijonarja Jeffreyja Epsteina, ki so ga v soboto našli mrtvega v zaporu, je po današnjem poročanju časnika Washington Post pokazala, da je imel zlomljenih več vratnih vretenc in kosti. To naj bi kazalo, da se je obesil ali pa je bil zadavljen, piše časnik, sklicujoč se na neuradne vire.