Ustavljena vrnitev državljanov BiH, ki so se borili za Islamsko državo

Sarajevo, 15. avgusta - Izvedba načrta vrnitve državljanov Bosne in Hercegovine, ki so se borili za teroristično skupino Islamska država v Siriji in Iraku ali bili tam kot njihovi družinski člani, v domovino je ustavljena. Razlog za to je dejstvo, da še ni ustanovljeno operativno telo, ki bi koordiniralo in nadziralo ta proces, danes piše sarajevski časnik Dnevni avaz.