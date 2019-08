Na cestah zastoji, na mejnih prehodih s Hrvaško čakalne dobe

Ljubljana, 15. avgusta - Na cestah in avtocestah je tudi danes pričakovati zastoje in povečan promet proti turističnim krajem, na mejnih prehodih pa čakanje za izstop iz države. Po navedbah Prometno-informacijskega centra za državne ceste so že zastoji na gorenjski avtocesti in obalnih cestah, na mejnih prehodih s Hrvaško pa enourne čakalne dobe.