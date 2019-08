Tri Slovenke v finalu SP v Hachiojiju

Tokio, 15. avgusta - V finalu svetovnega prvenstva v športnem plezanju na umetnih stenah, ki poteka v Hachiojiju na Japonskem, bo imela Slovenija svoje predstavnice tudi v disciplini težavnostno plezanje. V finalni krog so se uvrstile Janja Garnbret in Vita Lukan s prvim in drugim izidom ter Mia Krampl, ki je v polfinalu poskrbela za četrti dosežek.