Peticija za preimenovanje avenije pred Trumpovo stolpnico zbrala že 100.000 podpisov

New York, 15. avgusta - Peticija za preimenovanje dela 5. avenije v New Yorku ob Trumpovi stolpnici v Obamovo avenijo je v nekaj dneh zbrala 100.000 podpisov, poročajo ameriški mediji. Peticijo vodi liberalna organizacija Moveon.org, ki na svoji spletni strani piše, da želijo preimenovanje dela 5. avenije med 56. in 57. ulico.