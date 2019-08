Na postaji Rimske Toplice spet iztiril vlak

Rimske Toplice, 14. avgusta - Na železniški postaji Rimske Toplice je drugič v nekaj več kot tednu dni prišlo do iztirjenja vlaka, so sporočili iz Slovenskih železnic (SŽ). Danes popoldne sta namreč iztirila lokomotiva in vagon tovornega vlaka. Proga Zidani Most-Celje je do nadaljnjega zaprta, na SŽ so za potnike organizirali nadomestni avtobusni prevoz.